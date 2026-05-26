Capturan a presuntos taxistas piratas señalados de secuestros exprés y agresiones sexuales en la capital

May 26, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

NACIONALES – Dos operativos simultáneos ejecutados por las fuerzas de seguridad pública permitieron la desarticulación de una presunta red criminal que utilizaba vehículos particulares para interceptar, asaltar y agredir a mujeres de forma violenta.

Las detenciones fueron coordinadas por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal asignados a la sección contra delitos sexuales.

La primera de las aprehensiones se ejecutó sobre la 2a. avenida de Ciudad Peronia, en la zona 8 del municipio de Villa Nueva, donde los agentes lograron neutralizar a Oswaldo “N”, de 26 años, conocido en el mundo delictivo con el alias de “Piolín”.

Casi al mismo tiempo, otro equipo policial desplegado en el lote 8 y anillo periférico de la zona 3 capitalina lograba interceptar a Yeremi “N”, de 25 años, alias “Silvestre”.

Las pesquisas y el seguimiento minucioso desarrollado por el Ministerio Público determinaron que ambos individuos operaban como conductores de taxis informales, conocidos popularmente como piratas.

Según el informe de las autoridades, el modus operandi de los capturados consistía en aprovechar que las víctimas abordaban las unidades confiando en el servicio de transporte para desviarse de las rutas, retenerlas contra su voluntad en secuestros exprés, despojarlas de sus pertenencias y cometer abusos sexuales en contra de las pasajeras.

Debido a la gravedad de las denuncias recolectadas, un órgano jurisdiccional penal emitió las órdenes de aprehensión correspondientes el pasado lunes 25 de mayo de 2026.

Los dos capturados deberán comparecer ante la justicia para dilucidar su situación legal por los delitos de violación con agravación de la pena, plagio o secuestro y robo agravado, mientras la Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones para verificar la posible implicación de otros vehículos y colaboradores de esta estructura.