Falla eléctrica por causas climáticas moviliza a cuadrillas de la EEMQ en el Centro Histórico y zonas aledañas

May 26, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

SERVICIO PÚBLICO – Las complicaciones meteorológicas en la cabecera departamental provocaron inconvenientes en la red de distribución de energía, afectando las actividades cotidianas en varios puntos neurálgicos.

Vecinos y comerciantes de distintas zonas reportaron suspensiones e interrupciones en el suministro debido a una avería generalizada en el sistema.

El desabastecimiento afectó de manera directa a sectores de alta concurrencia como parte del Centro Histórico de la ciudad altense.

Asimismo, las fallas en la red se extendieron hacia los alrededores del sector de Las Flores, el barrio La Viña y el área donde se ubica el Hospital Robles, provocando el despliegue inmediato de los equipos de soporte técnico para evitar contratiempos prolongados en los servicios esenciales.

Según los informes emitidos por la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ), la causa del problema se originó por los fuertes vientos y las lluvias que afectaron los componentes del ramal Xela 2. Ante esta situación, los técnicos de emergencia se movilizaron de manera prioritaria hacia los puntos de control para realizar las reparaciones físicas y asegurar las líneas de alta tensión.

La intervención de las cuadrillas permitió que las labores de interconexión avanzaran a buen ritmo, propiciando que el fluido eléctrico comenzara a restablecerse de forma paulatina y escalonada en los diferentes cuadrantes afectados a medida que se estabilizaba el voltaje en el ramal.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de reportar cualquier anomalía local a los números de emergencia mientras se termina de normalizar toda la red de distribución.