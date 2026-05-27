Coordinan censo multidimensional y acciones de la estrategia “Mano a Mano” en Totonicapán

May 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Edgar Domínguez.

REGIONALES – Con el objetivo de optimizar la asistencia gubernamental y asegurar que los recursos públicos lleguen a los hogares en condiciones de extrema vulnerabilidad, las máximas autoridades del departamento de Totonicapán sostuvieron un encuentro de trabajo clave.

La actividad interinstitucional se desarrolló en las instalaciones de la Gobernación Departamental bajo el nombre de Ronda Departamental.

La mesa principal estuvo encabezada por el gobernador de la localidad, Pablo Yax, quien convocó a representantes de diversas instituciones públicas, alcaldes municipales y líderes de las distintas comunidades del área.

Durante el desarrollo del censo multidimensional, los asistentes unificaron criterios y trazaron las pautas logísticas para el levantamiento de datos estadísticos en las regiones prioritarias del departamento.

Esta herramienta de medición técnica permitirá a los analistas institucionales identificar con precisión los niveles reales de vulnerabilidad social y económica que enfrentan las familias totonicapenses.

De igual manera, la recopilación de información servirá como un filtro de fiscalización para asegurar una asignación transparente, equitativa y directa de los diferentes programas gubernamentales de apoyo, evitando el clientelismo.

Dentro de los puntos medulares del encuentro, los funcionarios coordinaron las próximas visitas de campo que se realizarán de la mano con los jefes ediles y los alcaldes comunitarios.

Estas supervisiones tienen como meta fortalecer la implementación en el territorio de la estrategia nacional denominada “Mano a Mano”, una iniciativa impulsada directamente por el Gobierno Central que busca combatir los índices de desnutrición crónica y reducir la pobreza extrema en el altiplano occidental.