Capturan a cinco hombres y recuperan dos camionetas en operativos contra el robo de vehículos

May 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Cinco presuntos integrantes de agrupaciones dedicadas al robo de automotores fueron capturados en operativos distintos realizados por las fuerzas de seguridad en Huehuetenango y la ciudad capital.

Las acciones policiales permitieron la recuperación de dos camionetas que contaban con reportes de robo y hurto vigentes, una de las cuales pretendía ser cruzada ilegalmente hacia territorio mexicano.



El primer operativo se ejecutó en la aldea Agua Dulce, en el municipio de Cuilco, Huehuetenango. Agentes de la Comisaría 43, en un trabajo combinado con elementos del Ejército de Guatemala, instalaron un puesto de control en las cercanías de la línea fronteriza que llevó a la detención de dos personas:

Los capturados: Identificados como Ernesto “N”, de 47 años, y Kelvin “N”, de 30 años.

El vehículo: Viajaban a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado, modelo 2012, con placas P-393FLG.

El reporte: Al verificar la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), se constató que el automotor había sido hurtado un día antes en la colonia Quinta Samayoa, zona 7 de la capital.

Hipótesis: Las investigaciones preliminares apuntan a que los detenidos pretendían ingresar el vehículo a México para comercializarlo de forma ilícita.

Allanamiento en la capital deja tres detenidos y un vehículo recuperado



En una segunda acción judicial, investigadores de la División de Investigación de Desactivación de Armas y Explosivos (DIDAE), junto a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, ejecutaron un allanamiento en la colonia Carabanchel, zona 11 capitalina.

En el inmueble se reportaron los siguientes resultados:

Capturas: Se detuvo a Luis “N”, de 29 años; Francisco “N”, de 30; y Lusvin “N”, de 47.

Este último registra un antecedente previo por el delito de posesión para el consumo.

Evidencia: En el lugar se localizó una camioneta Mazda CX30, con placas P-976KZB.

Antecedente del robo: De acuerdo con los archivos policiales, este vehículo había sido robado por personas armadas el 11 de diciembre de 2025 en la 15 calle y avenida El Cementerio, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes para que solventen su situación legal, mientras que los vehículos recuperados quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público para los trámites de devolución a sus propietarios.