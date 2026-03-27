Servicio de recolección de basura funcionará con normalidad en Semana Santa

Mar 27, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fernando Castellanos |

La Municipalidad de Quetzaltenango garantiza la continuidad de las rutas de limpieza durante toda la Semana Mayor. Se solicita a la población su colaboración para respetar los horarios y mantener el orden en las vías procesionales.

Con el objetivo de preservar la salud pública y la imagen de la «Cuna de la Cultura» durante los días de mayor afluencia turística, la Municipalidad de Quetzaltenango ha confirmado que el servicio de recolección de residuos sólidos no tendrá interrupciones.

A pesar de los asuetos y la complejidad logística que representan los cortejos procesionales en el Centro Histórico y zonas aledañas, los camiones recolectores mantendrán sus recorridos habituales en todas las zonas de la ciudad.

Recomendaciones clave para el vecino

Para que el servicio sea eficiente y evitar que los desechos permanezcan demasiado tiempo en la vía pública (lo cual atrae fauna callejera o genera malos olores), la municipalidad solicita:

➡️ Puntualidad: Sacar las bolsas de basura únicamente 15 minutos antes del paso programado del camión por su sector.

➡️ Colaboración Ciudadana: Evitar colocar bolsas de residuos en las esquinas o en las rutas donde pasarán las procesiones y las alfombras.

➡️ Separación de Residuos: En la medida de lo posible, asegurar bien las bolsas para evitar derrames en las banquetas.

Compromiso con la Salud y el Ornato

La Dirección de Servicios Ambientales informó que cuadrillas especiales también realizarán labores de limpieza manual tras el paso de las hermandades, buscando que las calles luzcan impecables para los visitantes y residentes.

Mantener una ciudad limpia es tarea de todos. Al respetar los horarios de recolección, contribuimos a una Semana Santa más ordenada y saludable para los quetzaltecos.