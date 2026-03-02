Servicio de agua potable suspendido por trabajos en autopista Los Altos

Por Multimedia Stereo 100 |
Este lunes, personal de la Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) informa de suspensión de agua potable, debido a trabajos en la red en la autopista Los Altos de Quetzaltenango.
La EMAX informó que el servicio se encuentra suspendido, de manera temporal, en la 36 avenida, zona 8 de Xela, Jardines de Xelajú, zona 7, y en la 0 avenida, entre zonas 6 y 7.
«Pedimos tomar precauciones al transitar por el sector, debido a la complejidad de los trabajos. Estos son para una mejor distribución del agua potable», informó EMAX.
Información y fotografías EMAX