CIV desmiente cierre vial programado en el puente Nahualate sobre la ruta CA-2 occidente

Jun 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito |

NACIONALES – El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en coordinación con la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, desmintió las publicaciones que circulan en diferentes plataformas digitales relacionadas con una supuesta interrupción del tránsito en el departamento de Suchitepéquez.

Las autoridades gubernamentales instaron a la población a verificar el origen de los datos antes de compartirlos para evitar alarmas innecesarias entre los transportistas y usuarios particulares.

La aclaración oficial surge tras la difusión masiva de mensajes en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea donde se aseguraba un cierre total de la ruta a la altura del kilómetro 136.7 de la CA-2 occidente debido a presuntos trabajos de infraestructura en la estructura del puente Nahualate.

Las instituciones estatales aclararon de forma enfática que tales labores de mantenimiento no han sido calendarizadas ni autorizadas para ejecutarse de manera inmediata.

La cartera de comunicaciones enfatizó que cualquier intervención física que requiera la restricción de carriles o el desvío del tránsito vehicular en este tramo estratégico del Suroccidente se coordinará de forma técnica y transparente.

Asimismo, se asumió el compromiso de trasladar las notificaciones correspondientes con la debida antelación por medio de los perfiles digitales y boletines de prensa de las dependencias oficiales para permitir que los conductores planifiquen sus rutas alternas de manera segura.