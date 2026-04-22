Sentencian a un agente de la policía por abuso de autoridad contra el futbolista Chava Estrada

Abr 22, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada , Región |

Con información de Fernando Castellanos.



Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), asignado a la Comisaría de San Marcos, fue condenado tras verse involucrado en un incidente que afectó al reconocido jugador del Deportivo Marquense, Carlos Salvador “Chava” Estrada. La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia de la cabecera departamental este martes 21 de abril.



El hoy sentenciado es Billy Fernando Fuentes Orozco, quien recibió una pena de 2 años y 6 meses de prisión conmutables. Fuentes decidió acogerse al procedimiento de Aceptación de Cargos, admitiendo su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad para resolver su situación jurídica de manera abreviada.



Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024. Según la investigación, Fuentes Orozco y otro agente, identificado como Juan Antonio Gamas Flores, habrían intervenido y abierto el vehículo del futbolista sin justificación legal.

Tras la acción policial, el jugador denunció la desaparición de un arma de fuego y otras pertenencias personales que se encontraban dentro del automotor.

Situación del segundo agente implicado

A diferencia de su compañero, el agente Juan Antonio Gamas Flores no aceptó los cargos, por lo que su proceso seguirá la vía ordinaria. Gamas es sindicado por los delitos de:

Abuso de autoridad.

Hurto agravado.

Debido a esto, el tribunal programó la audiencia de inicio de debate oral y público para el mes de septiembre del año 2026.



Hanes Soto, abogado defensor de «Chava» Estrada, manifestó su satisfacción por la sentencia condenatoria emitida este martes.

El jurista indicó que esperan que el proceso contra el segundo agente concluya de la misma manera en septiembre próximo, reafirmando su confianza en la aplicación de la justicia para resarcir el daño causado al deportista.