Autorizan aumento al pasaje entre Pueblo Nuevo y Mazatenango

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región |

Con información de Ruperto Matías.

Durante una reunión ordinaria del Concejo Municipal realizada en el salón municipal de Pueblo Nuevo Suchitepéquez, autoridades locales, líderes comunitarios y transportistas acordaron un incremento al pasaje en la ruta hacia Mazatenango.

En la actividad participaron representantes de distintas instituciones, entre ellas Educación y la Policía Nacional Civil (PNC), además de presidentes de comunidades y transportistas que prestan el servicio en el municipio.

Según lo discutido en la reunión, el pasaje que anteriormente tenía un costo de Q7.00 será incrementado en Q1.50, por lo que a partir de este miércoles el nuevo valor será de Q8.50 para los usuarios que se trasladan entre Pueblo Nuevo y Mazatenango.

El aumento quedó establecido en acta con la aprobación de autoridades municipales y actores involucrados, por lo que entrará en vigencia de forma inmediata.

Transportistas manifestaron inconformidad durante la reunión, señalando que, aunque el precio del combustible ha registrado algunas variaciones, estas no han sido significativas.

Además, indicaron que enfrentan disminución en la cantidad de pasajeros, debido al alto flujo de transporte que circula desde la costa sur hacia Quetzaltenango, lo que afecta sus ingresos diarios.

Con esta medida, el pasaje en esta ruta queda oficialmente fijado en Q8.50, según lo acordado entre las partes.