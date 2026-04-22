Dos personas resultan heridas tras una colisión entre un vehículo y una motocicleta en el Puente Carlín de La Esperanza

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Un aparatoso accidente de tránsito se registró este martes en el sector conocido como Puente Carlín, en la jurisdicción de La Esperanza, Quetzaltenango. El incidente, que involucró a un automóvil particular y una motocicleta, dejó como saldo a dos personas con heridas de consideración y generó complicaciones en el flujo vehicular de la zona.





Según el relato de testigos que presenciaron el hecho, la motocicleta se encontraba circulando dentro del redondel con la intención de incorporarse a la carretera principal. En ese momento, un vehículo que ingresaba a la estructura vial colisionó contra la unidad de dos ruedas por causas que aún están bajo investigación.



Debido al impacto, los dos ocupantes de la motocicleta cayeron sobre la cinta asfáltica, sufriendo diversas lesiones que requirieron atención inmediata.

Respuesta de los cuerpos de socorro





Elementos de los Bomberos Voluntarios se desplazaron rápidamente al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios.

Tras estabilizar a los heridos, los paramédicos procedieron a su traslado hacia un centro asistencial para una evaluación médica completa, ya que las heridas ameritaban atención especializada.

Foto cortesía