Capturan a hombre con marihuana en Coatepeque

Abr 21, 2026 | Actualidad, Nacionales, Portada, Región | 0 Comentarios

Con información de Rubén Jocol.

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), capturó a Carlos “N”, de 33 años, durante un operativo realizado en la zona 4 de Coatepeque, Quetzaltenango.

De acuerdo con el informe policial, al momento de la identificación y registro se le localizaron tres bolsas de nylon que contenían marihuana.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra.

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