Congreso da primer aval a reformas a la Ley del IUSI

Abr 21, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Osmar Toc.

El pleno del Congreso de la República de Guatemala dio trámite, en primer debate, a la iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI).

La propuesta contempla exoneraciones para adultos mayores, beneficios para propietarios de primera vivienda y ajustes en el cobro del impuesto, con el objetivo de modificar el actual esquema tributario sobre bienes inmuebles.

El proyecto deberá continuar su proceso legislativo con la segunda y tercera lectura, así como su eventual aprobación por artículos y redacción final antes de convertirse en ley.

Sin embargo, la jornada legislativa fue suspendida por falta de quórum, por lo que el avance de la iniciativa quedó pendiente para la próxima sesión plenaria.

El IUSI es un impuesto municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles y constituye una fuente importante de ingresos para las comunas del país.