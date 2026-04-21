EEMQ realizará encuesta sobre calidad del servicio eléctrico en Xela

Abr 21, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que llevará a cabo una encuesta de evaluación del suministro de energía eléctrica en distintos sectores del municipio.

De acuerdo con el comunicado, la medición se desarrollará del viernes 24 al jueves 30 de abril, en cumplimiento a la Ley General de Electricidad y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

La encuesta estará a cargo de la empresa Avances e Innovaciones Sociedad Anónima (AVANSA), cuyo personal debidamente identificado visitará comercios, industrias y viviendas para recopilar la información.

La EEMQ solicitó a la población colaborar con el proceso, brindando los datos requeridos. Para consultas, se habilitó el número 7767-4093, disponible vía llamada o WhatsApp.