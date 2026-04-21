Capturan en Estados Unidos a exfutbolista Pedro Samayoa y su familia

Abr 21, 2026 | Actualidad , Internacionales , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este martes el Ministerio Público (MP) confirmó la detención, en Estados Unidos de América, del exfutbolista guatemalteco, Pedro Julio Samayoa, y su familia, quienes están vinculados a la muerte de Claudina Velásquez Paiz y eran prófugos.

Samayoa, su madre y hermano (Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro) están en área de inmigración de Estados Unidos. Los tres tienen una orden vigente de captura en Guatemala, confirmó el MP.

🔴 El Ministerio Público (MP) confirma sobre las cinco órdenes de captura giradas en contra de integrantes de una familia en seguimiento al asesinato de Claudina Isabel Velásquez Paiz, hace 20 años. Uno de los prófugos es el futbolista, Pedro Samayoa.https://t.co/jU4AXyew67 — Stereo100Noticias (@stereo100xela) November 11, 2025

«La Fiscalía de Casos Especiales da seguimiento a la detención efectuada en Estados Unidos de Pedro Julio Samayoa Moreno, Zully Moreno Barbier y Eduardo Alejandro Samayoa Moreno, derivado de las coordinaciones realizadas por dicha fiscalía para la activación de alertas internacionales que permitieron su ubicación y aprehensión», informó el MP.

Las autoridades informaron que desarrollan los trámites para que los tres sean enviados a Guatemala y enfrenten a la justicia.

El caso

Velásquez Paiz, de 19 años, era una estudiante de Derecho y desapareció, de manera misteriosa, el 12 de agosto de 2005 después de asistir a una fiesta.

La última ocasión que conversó con ella fue por medio de una llamada telefónica donde se escucharon gritos de auxilio. Su caso originó uno de los dos nombres de la Alerta Isabel-Claudina (búsqueda de mujeres).

Parte de la información y fotografía Soy502