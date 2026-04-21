Señalado de incendiar vivienda de su conviviente

Abr 21, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Rubén Jocol.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Juan “N”, de 38 años, en el caserío El Caulote, Génova Costa Cuca, Quetzaltenango, señalado de presuntamente incendiar la vivienda de su conviviente.

De acuerdo con el informe policial, el hecho habría ocurrido cuando el sujeto se encontraba bajo efectos de licor y tras un conflicto de tipo sentimental.

Las autoridades también indicaron que el detenido ya contaba con una orden de alejamiento a favor de la agraviada, la cual habría incumplido.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, quienes determinarán su situación legal.