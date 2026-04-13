Semana de calor extremo en Guatemala por Sistema de Alta Presión

Abr 12, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

Las autoridades meteorológicas advierten sobre una «semana sofocante», con temperaturas que llegarán a los 40° C, en algunas regiones de Guatemala.

Un bloqueo atmosférico impedirá la llegada de lluvias significativas en la mayor parte del territorio nacional durante los próximos 10 días.

Prepárese para días de intenso calor

Un sistema de alta presión posicionado sobre Centroamérica generará condiciones climáticas estables, pero extremadamente calurosas. Se espera que la radiación solar sea muy alta, lo que elevará las temperaturas a niveles críticos en el Oriente, Sur y el departamento de Petén.

Pronóstico de temperaturas máximas

El mapa de calor para esta semana muestra cifras alarmantes en las zonas bajas del país:

¿Dónde podría llover?

Aunque el sistema de alta presión domina el país, no se descartan lluvias dispersas y de corta duración durante las tardes debido a la humedad local en:

➡️ Franja Transversal del Norte y Petén.

➡️ Región de las Verapaces.

➡️ Boca Costa y Suroccidente.

Recomendaciones ante la ola de calor

Para evitar golpes de calor y deshidratación, se sugiere a la población:

➡️ Hidratación constante: Beba agua aunque no sienta sed; evite bebidas con exceso de azúcar o cafeína.

➡️ Protección solar: Utilice bloqueador, sombreros y ropa de colores claros con telas ligeras.

➡️ Evite la exposición directa: Trate de no realizar actividades físicas intensas bajo el sol entre las 10 y las 16 horas.

➡️ Cuidado con los incendios: El calor extremo y la falta de lluvia elevan el riesgo de incendios forestales. Evite las quemas agrícolas y no tire colillas de cigarro en áreas con vegetación seca.