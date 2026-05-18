Selección de fútbol de la PNC es subcampeona en mundial de policías y bomberos

May 18, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada |

CIUDAD DE GUATEMALA – La selección de fútbol de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala alcanzó un logro histórico a nivel internacional al consagrarse como subcampeona del Mundial de Fútbol de Policías y Bomberos 2026.

El torneo de alto rendimiento se disputó recientemente en el estado de Michoacán, México, donde el combinado guatemalteco llegó hasta la gran final de la rama varonil, cayendo en el partido por el título ante el representativo local mexicano.

En una ceremonia oficial de agradecimiento celebrada en la capital, el Director General Adjunto de la PNC, Héctor González Prera, hizo entrega de un reconocimiento institucional a cada uno de los agentes y jugadores que integraron el plantel deportivo.

Las autoridades de la cúpula policial destacaron el esfuerzo físico, la disciplina y el planteamiento táctico del combinado nacional frente a delegaciones de seguridad pública y cuerpos de emergencia de diversas partes del mundo.

Durante su intervención, el Director General Adjunto exhortó a los seleccionados a mantener esa misma mística y a seguir demostrando en el ejercicio diario de sus labores operativas el valor de la lealtad y el trabajo en equipo.

Asimismo, señaló que este triunfo internacional en tierras mexicanas representa un ejemplo e incentivo para el resto de los atletas policiales que practican e impulsan otras disciplinas deportivas y de acondicionamiento físico dentro de las filas de la institución.