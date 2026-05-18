MAGA bajo alerta por calor y lluvias torrenciales que amenazan la producción agrícola en 20 departamentos

May 18, 2026 | Actualidad , Clima , Nacionales , Portada , Región |

GUATEMALA – El Centro de Información Estratégica Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) emitió una alerta institucional ante las condiciones climáticas previstas para esta semana.

De acuerdo con los análisis técnicos, el país enfrentará una combinación crítica de altas temperaturas y lluvias torrenciales focalizadas, un escenario climatológico que eleva de forma drástica el estrés térmico en los cultivos y el ganado, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.

Con base en los pronósticos meteorológicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el informe detalla que este impacto afectará directamente a 20 departamentos y 203 municipios del territorio nacional.

Las regiones bajo mayor vigilancia debido a la saturación de suelos e intensificación del impacto solar son:

• Alta Verapaz y Baja Verapaz

• Izabal y Petén

• Chiquimula, El Progreso y Zacapa

• Guatemala y Escuintla

• Retalhuleu, Suchitepéquez y Santa Rosa

En estas zonas geográficas se concentra una parte vital del motor agropecuario del país, afectando directamente las plantaciones y producción de pastos, granos básicos, café, melón, arroz, tabaco y palma de aceite.

Ante la amenaza de pérdidas en los rendimientos de las cosechas y afectaciones al sector ganadero, las autoridades del MAGA emitieron las siguientes directrices de urgencia:

• Para el Sector Agrícola: El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural recomendó aprovechar las ventanas de tiempo sin lluvia para realizar la limpieza y profundización de canales de desagüe.

Asimismo, urgió a implementar sistemas de captación de agua (zanjas de infiltración, reservorios y cosecha en techos) y aplicar fertilización balanceada para fortalecer la resistencia de las plantas.

• Para el Sector Pecuario: El Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) solicitó a los ganaderos proveer sombra adecuada y espacios ventilados a los animales para reducir el golpe de calor.

También se enfatizó en garantizar el acceso constante a agua limpia y suministrar dietas de alto contenido energético y proteico mediante forrajes y suplementos.

El MAGA informó que mantendrá un monitoreo permanente de las variables agroclimáticas para anticipar nuevos riesgos y orientar de manera inmediata a los productores locales ante cualquier siniestro en el campo.

Vía Rubén Jocol.