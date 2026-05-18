Actividad en Quetzaltenango por el Día Internacional de los Museos

Por Fredy López |

En el marco del Día Internacional de los Museos —18 de mayo —, el debate sobre la conservación del patrimonio intangible en Guatemala cobra vigencia a través de iniciativas que buscan vincular la historia prehispánica con la realidad económica actual.

Un ejemplo de este esfuerzo es el Museo Doña Pancha, una institución privada que cumple cuatro años dedicada a la investigación y divulgación de la identidad antropológica del cacao en la región.

El proyecto surge como un intento de contrarrestar el desconocimiento generalizado sobre el papel de Guatemala en el origen de este recurso. A pesar de que el chocolate es hoy un producto de consumo global masivo —estimado en un 97% de la población mundial—, los procesos históricos de su domesticación y su profundo valor místico para la civilización maya suelen quedar relegados a un segundo plano frente al mercado comercial.

El cacao como documento histórico y arqueológico

Mirna Yanet Rojas, investigadora y portavoz del museo, explica que la institución no se limita a la exhibición de objetos, sino que funciona como un centro de educación popular y resguardo.

«Los museos son espacios dedicados a la investigación y conservación de los patrimonios del país. Queremos que la sociedad civil y las instituciones educativas comprendan por qué Guatemala posee una riqueza cultural y ancestral única en torno a este fruto», señaló Rojas.

La exhibición permanente del centro aborda la evolución del grano a través de dos ejes principales:

➡️ La evidencia arqueológica: El análisis de cómo las comunidades mayas consumían el cacao con fines rituales, medicinales y como unidad de cambio (moneda).

➡️ La transculturación: El proceso de exportación del fruto hacia el continente europeo a partir del siglo XVI, lo que transformó radicalmente su manufactura y percepción global.

Sostenibilidad y gestión del patrimonio cultural

Desde una perspectiva antropológica, la sostenibilidad de estos espacios independientes representa un reto en el panorama cultural guatemalteco. La gestión del museo enfatiza que la puesta en valor de la riqueza histórica local no solo fortalece la identidad nacional, sino que posiciona al país en el mapa de la investigación internacional.

El acceso a la información y el análisis de las cédulas museográficas del recinto —ubicado en la zona 3 de Quetzaltenango— se mantienen vigentes como parte de un esfuerzo continuo por descentralizar la cultura y ofrecer recursos educativos accesibles para estudiantes y académicos de la región del Altiplano occidental.