Retiran árbol, el cual cae este lunes, en el Hospital Rodolfo Robles

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Osmar Toc |

Este lunes, personal de mediciones brinda apoyo al Departamento de Áreas Protegidas en el retiro de un árbol que cayó dentro de las instalaciones del Hospital de Especialidades Rodolfo Robles, zona 1 de Quetzaltenango.

Según se informó, las líneas de distribución eléctrica no resultaron afectadas y el paso en el sector ya fue habilitado, evitando mayores complicaciones para quienes transitan por el lugar.

Las acciones permitieron atender, de manera rápida, la emergencia y garantizar la seguridad en el área.