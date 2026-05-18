Padre e hija resultan heridos tras colisionar motocicleta contra un camión en San Sebastián

May 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Tránsito |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 180.7 de la ruta RN-9, en jurisdicción del municipio de San Sebastián, Retalhuleu.

El percance vial involucró a un camión de volteo y una motocicleta, dejando como saldo a dos personas con lesiones de consideración.

De acuerdo con los reportes preliminares de los cuerpos de socorro, en la motocicleta viajaba José Monzón, de aproximadamente 40 años, acompañado de su hija de 8 años.

La colisión ocurrió cuando, presuntamente, el conductor del vehículo pesado realizó una maniobra de viraje para ingresar a una estación de servicio (gasolinera) ubicada en el sector, cortándole el paso al vehículo de dos ruedas.

Paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios a los tripulantes de la motocicleta, quienes presentaban politraumatismo. Tras ser estabilizados en la escena, ambos fueron trasladados de urgencia hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de tránsito y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las investigaciones correspondientes para deducir las responsabilidades del hecho.