Choque entre tráiler y picop deja cinco heridos

May 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Una colisión de un tráiler y un picop, en el kilómetro 173 de la ruta al Pacífico, aldea Petencito, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu, deja cinco personas heridas. Las autoridades investigan qué originó el accidente. un

Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Cuyotenango y Santa Cruz Muluá desplegaron un operativo conjunto para rescatar y estabilizar a las víctimas.

En el lugar del percance, socorristas brindaron atención prehospitalaria de urgencia a cinco personas quienes presentaban múltiples lesiones y heridas de consideración. Tras ser estabilizados, los heridos fueron trasladados a bordo de varias ambulancias hacia los centros asistenciales más cercanos, mientras las autoridades viales trabajaban en el retiro de los automotores para habilitar el paso en la carretera.