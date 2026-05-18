Recapturan a alias “Coyota” por asesinato en Tiquisate tras haber sido liberado por un juez

May 18, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

ESCUINTLA – Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) reportan la recaptura de Eddy “N”, de 24 años, conocido bajo el alias de “Coyota”.

La detención se hizo efectiva en la zona 2 del municipio de Tiquisate, en cumplimiento a una nueva orden de aprehensión por el delito de asesinato.

La orden judicial fue emitida el pasado 14 de mayo por un Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa.

De acuerdo con el reporte oficial, se le vincula directamente como el presunto responsable de un ataque armado perpetrado el 19 de marzo de 2025 en la 4ª calle de la colonia La Ponderosa, zona 4 de Tiquisate, donde un hombre perdió la vida a causa de heridas de bala.

Los registros policiales revelan que alias “Coyota” posee antecedentes recientes de alta peligrosidad y una polémica resolución judicial previa:

• Captura previa (30 de abril): Fue detenido por agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos (GRIL) tras ser señalado de participar en otro hecho armado en la calzada Jerusalén, Tiquisate, donde falleció un joven de 22 años. En esa ocasión, se le incautó una motocicleta y un arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen.

• Polémica liberación (1 de mayo): Apenas un día después de su detención en flagrancia con el arma, un juez competente resolvió otorgarle la libertad bajo medidas sustitutivas, permitiéndole abandonar la prisión preventiva.

Tras recibir el nuevo mandamiento judicial por el caso de asesinato de marzo de 2025, los investigadores de la DEIC le hicieron un seguimiento que permitió su ubicación y traslado inmediato ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde se espera que vuelva a solventar su situación legal.