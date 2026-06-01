Xelajú MC anuncia la salida de cinco futbolistas de su plantel mayor

DEPORTES – La junta directiva y el cuerpo técnico del cuadro superchivo han comenzado con la reestructuración oficial del equipo con miras a los próximos compromisos del balompié nacional. Los movimientos en la plantilla buscan refrescar las líneas del conjunto quetzalteco tras la conclusión de la temporada reciente.

Por medio de un comunicado oficial emitido este lunes 1 de junio de 2026, la institución altense confirmó de manera pública que los jugadores Nery Lobos, Denilson Ochaeta, José Longo, Manuel Romero y Joffré Escobar no continuarán formando parte de la plantilla oficial. La baja de estos cinco elementos marca el inicio de la etapa de modificaciones en el armado del equipo para el siguiente certamen de la Liga Nacional.

En la información compartida a través de sus plataformas digitales, la dirigencia del club expresó su profundo agradecimiento por la entrega, el profesionalismo y el compromiso mostrado por los deportistas durante el periodo en que defendieron los colores de la institución.

Asimismo, el mensaje institucional resaltó que el aporte de cada uno de ellos resultó importante para la consecución de las metas trazadas por el cuerpo técnico y para dejar una huella en la historia reciente del plantel de Quetzaltenango.

Finalmente, la entidad deportiva externó sus mejores deseos a los cinco futbolistas en el desarrollo de sus futuros proyectos profesionales y personales, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, recordándoles que las instalaciones del club mantendrán las puertas abiertas para ellos.

Con estas salidas confirmadas, se espera que en el transcurso de los próximos días las autoridades de la escuadra lanuda brinden detalles sobre las nuevas incorporaciones y los planes de pretemporada.