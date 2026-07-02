Se roba 3 conejitos de una casa en Nuevo San Carlos: quedó grabado en cámaras.

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Mario Tumín |

Un hombre fue captado por cámaras de vigilancia mientras ingresaba de forma ilegal a una vivienda en la colonia Morán, Nuevo San Carlos, Retalhuleu. Brincó el muro perimetral y sustrajo tres conejitos que estaban dentro de una jaula.

Los propietarios lamentaron el robo, pues los conejitos eran las mascotas de los niños de la familia. Señalaron que el hecho no solo implica una pérdida material, sino también un daño emocional para los menores, quienes están muy afectados por la desaparición de sus mascotas.

Los videos de seguridad ya circulan en redes sociales para que la población identifique al responsable y su forma de operar.

La familia pidió no comprar los conejitos robados, porque eso fomenta este tipo de delitos. También solicitó que cualquier información que ayude a ubicar al responsable se traslade a las autoridades.