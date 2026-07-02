Fingió su secuestro para pedir Q30 mil: PNC lo captura en Tecpán.

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol |

Elementos del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil capturaron a Víctor “N”, de 51 años, señalado de simular su propio secuestro para exigir Q30 mil a su familia a cambio de su supuesta liberación.

La acción se realizó tras una denuncia por la desaparición del hombre, reportada la mañana de ayer en Tecpán, Chimaltenango. Según la investigación, los supuestos captores se comunicaban con los familiares para pedir el rescate.

Durante las diligencias, agentes especializados del Comando Antisecuestros usaron técnicas de investigación e inteligencia policial. Ubicaron a la supuesta víctima la tarde de ayer en el kilómetro 88 de la ruta Interamericana. Caminaba libremente y sin señales de estar en riesgo.

Al momento de su aprehensión le incautaron dos teléfonos celulares, una boleta de cobro por Q30,000.22 por el supuesto rescate, una libreta de ahorro con un depósito de Q28,500 y Q1,782 en efectivo.

La PNC indicó que sigue con las pesquisas para fortalecer el caso.