Guatemala celebra a Miguel Ángel Asturias en Corea con cultura, café e indumentaria maya

Jul 2, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

La Embajada de Guatemala en Corea del Sur rindió homenaje al Día Nacional de Miguel Ángel Asturias, Nobel de Literatura 1967, con la jornada cultural “Guatemala, identidad y café”. El objetivo fue dar a conocer ante el público coreano el patrimonio cultural, histórico y productivo del país.

Al encuentro asistieron miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de centros académicos y entidades de gobierno. Los asistentes profundizaron en la trayectoria de Asturias, reconocido como uno de los escritores latinoamericanos más influyentes.

Como parte del programa se inauguró una muestra fotográfica sobre el café de Guatemala y sus escenarios más representativos, junto con una exhibición de textiles mayas que destacó la pluralidad cultural de los pueblos guatemaltecos.

También estuvo presente el canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado, quien se sumó a la actividad durante su gira oficial por la República de Corea.

Mediante este tipo de iniciativas, Guatemala sigue estrechando vínculos de amistad con Corea y proyectando su identidad, arte y tradiciones como puentes.