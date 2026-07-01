Capturado por su posible implicación en crimen en Quiché

Jul 1, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con la fiscalía municipal, desarrollan allanamiento en el cantón Xecurus, San Juan Cotzal, Quiché, donde fue capturado Catarino «N», de 57 años.

El hombre fue detenido por su presunta implicación en la muerte violenta de un hombre, de 23 años, este 1 de julio, en la madrugada, frente al inmueble allanado. Durante la inspección fueron localizadas manchas de sangre dentro de la vivienda.

«Por los indicios recabados, las autoridades presumen la posible participación del detenido en el hecho, por lo que fue puesto a disposición del juez competente, mientras las investigaciones continúan para esclarecer el caso», indica la publicación en redes sociales de la PNC.

Información y fotografía PNC