PNC continúa en Quetzaltenango plan «Semáforo Seguro»

Jul 1, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

Este miércoles, como parte de la continuidad del plan «Semáforo Seguro», agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan operativos en distintos sectores de Quetzaltenango.

Como resultado fue localizada y recuperada la motocicleta M-593FRY, la cual tiene reporte de robo en San Sebastián, Retalhuleu.

Otra diligencia

En la aduana de la frontera Ciudad Pedro de Alvarado, Jutiapa, policías de Dipafront, SGAIA, Dipanda y la Comisaría 21 continúan operativos como parte del Plan Operativo en Fronteras Contra el Tráfico de Armas y Municiones, con el objetivo de prevenir delitos y detectar ilícitos.

Información y fotografías PNC