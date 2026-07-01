Notifican a reos de nuevos delitos y procesos por extorsión

Jul 1, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Por Multimedia Stereo 100 |

En la Granja Penal Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango, agentes de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) notifican de nueva orden de aprehensión por extorsión al reo, Kevin Rafael Gómez Hernández, quien fue capturado en la colonia La Paz, Escuintla, el 7 de mayo de 2026, por un primer caso de extorsión, además ya registraba un antecedente por el mismo delito.

En el Preventivo para Mujeres, zona 1 de Quetzaltenango, notificaron por el delito de extorsión a Andrea Elizabeth Herrera Carrera y Zoida Lissete Jiménez Villatoro, de 57 años, esta última en prisión desde 2014 por los delitos de extorsión, extorsión en forma continuada y asociaciones ilícitas.

En la cárcel de Mazatenango, Suchitepéquez, fue notificada Heidi Cecilia González Pirir de dos nuevas órdenes de aprehensión por extorsión. Ella fue capturada en la colonia Nuevo Amanecer, zona 21 de Guatemala, este año, también por extorsión

Información y fotografías PNC