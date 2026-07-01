Sala de Apelación deniega solicitud de otorgar medida sustitutiva a condenado por violacion con agravación de la pena

Jul 1, 2026 | Actualidad , Justicia , Portada , Región , Xela |

Por Edgar Domínguez |

Este miércoles, magistrados de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Totonicapán llevaron a cabo una audiencia de revisión de medidas de coerción solicitada por la defensa de Welser Gilmar Reyes Florian, quien fue condenado a 32 años de prisión por el delito de violación con agravación de la pena en perjuicio de una de sus hijas.

Durante la audiencia, tanto la defensa del condenado como los querellantes adhesivos, presentaron sus argumentos ante el órgano jurisdiccional.

Tras escuchar a las partes y analizar los planteamientos expuestos, los magistrados deliberaron y resolvieron declarar sin lugar la petición de la defensa que pretendía que se le otorgara una medida sustitutiva.

Con esta resolución, el condenado deberá continuar en prisión preventiva en un centro carcelario de seguridad, mientras la sentencia no quede firme y se concluyan los procedimientos legales correspondientes.