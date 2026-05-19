Se restablece el servicio eléctrico en las zonas 1 y 10 de Xela tras apagón de dos horas y media

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

QUETZALTENANGO – Residentes y comerciantes de diversos sectores de las zonas 1 y 10 de Quetzaltenango confirmaron el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de haber permanecido sin el suministro por un lapso de dos horas y media debido a una falla imprevista en la red de distribución.

La suspensión del fluido eléctrico se originó por una avería técnica en el ramal principal del circuito denominado Xela 2, el cual abastece a puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo una parte importante del Centro Histórico.

Ante la emergencia, la Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) desplegó a sus cuadrillas de técnicos para realizar las maniobras de reparación a contrarreloj.

Durante el desarrollo de los trabajos, las autoridades informaron que la complejidad de los daños impedía fijar un tiempo estimado para la reconexión.

Sin embargo, tras la intervención del personal de campo en los componentes afectados, las líneas de potencia fueron normalizadas de forma exitosa, devolviendo la estabilidad energética a los hogares y negocios altenses que resultaron afectados durante la tarde-noche de este martes.

Vía Rubén Jocol.