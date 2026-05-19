Falla en el ramal Xela 2 deja sin energía a sectores de las zonas 1 y 10

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) informó que cuadrillas de técnicos e ingenieros se encuentran desplegadas atendiendo una falla imprevista en el circuito principal denominado Xela 2, la cual mantiene sin el fluido de energía eléctrica a varios sectores de la ciudad.

Las áreas afectadas por este corte de energía comprenden diversos puntos de la zona 1 (incluyendo parte del Centro Histórico) y de la zona 10 del municipio. Según el reporte preliminar de la institución, el daño técnico se originó en uno de los ramales de distribución clave del circuito citado.

Personal especializado ya realiza las maniobras de reparación y el cambio de los componentes averiados en el lugar.

La EEMQ aclaró que, debido a la complejidad de la falla en la red, no se cuenta con un tiempo específico para restablecer el servicio, por lo que instan a la población y a los comercios de los sectores afectados a tomar las precauciones necesarias mientras se normaliza el suministro de luz.