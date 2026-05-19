Desarrollan taller de autocuidado y autoestima para comadronas en Quetzaltenango

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Fredy López |

Este martes, con el objetivo de dignificar y fortalecer el rol de las comadronas tradicionales en la región, la Asociación Pies de Occidente desarrolla el «Taller de Autocuidado y Autoestima» en este departamento.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas a través del proyecto Utz K’aslemal. El evento contó con la participación de, aproximadamente, 90 comadronas procedentes del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, quienes realizaron el esfuerzo de trasladarse para ser partícipes de este espacio de formación y reflexión.

Un espacio para la salud integral de las dadoras de vida

Candelaria Sapil Quiej, facilitadora de comadronas de la Asociación Pies de Occidente, destacó la importancia de abordar la salud mental, espiritual y física de estas lideresas comunitarias.

Según explicó, el proyecto prioriza estos temas debido a la histórica falta de reconocimiento y valoración hacia el trabajo que realizan.

«Es importante hacerles ver y sentir que como personas, mujeres, madres y comadronas son fundamentales. Si ellas están sanas de manera interna, estarán libres y capaces para atender con calidad a las embarazadas, a las mujeres en proceso de parto y a los recién nacidos» afirmó Sapil Quiej.

El taller ofreció herramientas prácticas y recomendaciones orientadas tanto al bienestar emocional como al cuidado físico de las asistentes, asegurando que cuenten con las condiciones óptimas para el desarrollo de su labor ancestral en sus comunidades.

Cobertura e impacto regional

La facilitadora detalló que el proyecto Utz K’aslemal mantiene una intervención activa en ocho municipios del departamento de Quetzaltenango, siendo estos:

➡️ Quetzaltenango (cabecera)

➡️ Coatepeque

➡️ Sibilia

➡️ San Martín Sacatepéquez

➡️ La Esperanza

➡️ Salcajá

➡️ San Juan Ostuncalco

➡️ San Mateo

Los organizadores expresaron su satisfacción y agradecimiento por la alta convocatoria obtenida, reiterando su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan el espíritu, el alma y la mente de quienes sostienen la salud materna rural en el occidente del país.