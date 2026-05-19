Tragedia en la ruta Cito Zarco: Accidente de tránsito deja dos fallecidos y un herido

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Tránsito |

Con información de Osmar Toc.

RETALHULEU – Un fatal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 181.5 de la ruta Cito Zarco, una de las principales vías de conexión entre el occidente y la costa sur del país. El percance vial dejó como saldo trágico dos personas fallecidas y un hombre herido con lesiones de gravedad.

Cuerpos de socorro se desplegaron de urgencia al lugar del siniestro para brindar los primeros auxilios. En la escena del accidente, los paramédicos localizaron a un hombre sin signos vitales, quien falleció de forma instantánea debido al fuerte impacto.

Asimismo, estabilizaron a una mujer en estado sumamente delicado y la trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu, donde lamentablemente murió a los pocos minutos de su ingreso.

Durante el mismo operativo de rescate, los socorristas atendieron a un tercer involucrado, un hombre que presentaba politraumatismo.

Tras ser estabilizado en el punto, fue conducido hacia el mismo centro asistencial, donde quedó internado bajo observación médica.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y peritos del Ministerio Público (MP) fueron notificados del hecho para resguardar el área, coordinar el tráfico vehicular de la ruta e iniciar las diligencias correspondientes que permitan identificar a las víctimas y determinar las causas que originaron este trágico suceso.