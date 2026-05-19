Ligados a proceso pandilleros salvadoreños que desataron balacera en zona 3 de Xela

May 19, 2026 | Actualidad , Justicia , Nacionales , Portada |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – El secretario del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Quetzaltenango brindó detalles sobre la resolución judicial en contra de José Manuel Pérez y Kevin Alexander Izabal Cruz, ambos de nacionalidad salvadoreña.

Los sindicados fueron procesados tras haber protagonizado un intenso intercambio de disparos contra las fuerzas de seguridad en la zona 3 de esta ciudad semanas atrás.

El juzgador resolvió ligar a proceso penal a ambos extranjeros por los delitos de homicidio en grado de tentativa y portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivo.

Con relación a una mujer que también había sido aprehendida dentro del inmueble durante el operativo policial, la judicatura resolvió dictarle falta de mérito por los delitos de homicidio en grado de tentativa y maltrato a personas menores de edad, al no encontrarse indicios suficientes de su participación en los hechos.

Debido a la peligrosidad de los procesados, la audiencia reveló detalles sobre su reclusión:

Prisión preventiva: El órgano jurisdiccional ordenó que ambos hombres permanezcan en prisión preventiva mientras concluye la investigación del Ministerio Público (MP).

Petición de traslado: Los propios reos solicitaron al juez su ingreso directo al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18, en la Ciudad de Guatemala, manifestando ser miembros activos del Barrio 18.

Movilización inmediata: Por razones de seguridad institucional y para evitar conflictos con bandas rivales en los penales de Occidente, las autoridades autorizaron el traslado inmediato de Quetzaltenango hacia la ciudad capital.

El juzgado programó la próxima etapa del proceso (audiencia de etapa intermedia) para el 2 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas, la cual se desarrollará en la Sala B de la mencionada judicatura altense.