Trágico accidente en la ruta Cito Zarco

May 19, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Por Mario Tumin |

Este martes un accidente de tránsito en el kilómetro 181 de la ruta Cito Zarco, San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, deja dos personas fallecidas.

De acuerdo con los reportes preliminares, por causas que aún se investigan, el conductor de un vehículo sedán perdió el control del automotor, salió de la cinta asfáltica e impactó contra el barandal de protección de un poste.

Debido al fuerte impacto, el piloto del vehículo falleció en el lugar, tras quedar prensado entre los hierros retorcidos del automóvil. La víctima tendría, aproximadamente, 35 años.

Socorristas trasladaron en estado grave al Hospital Nacional de Retalhuleu a un hombre de, aproximadamente, 55 años, así como a dos mujeres de unos 25 y 45 años. Sin embargo, esta última falleció al ingresar al centro asistencial.

Las autoridades investigan si el percance pudo haber sido provocado por exceso de velocidad, posible consumo de bebidas alcohólicas o alguna otra causa.

Hasta el momento, las víctimas fallecidas y las personas heridas no han sido identificadas.