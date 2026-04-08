Se estanca en el Congreso la ley para el subsidio a los combustibles por falta de consensos

Abr 8, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Pese a la urgencia nacional, los bloques legislativos no lograron acuerdos durante la sesión de anoche. El Presidente del Legislativo, Luis Contreras, asegura que la búsqueda de una solución continúa, mientras los precios en las gasolineras siguen al alza.





CIUDAD DE GUATEMALA — La esperanza de un alivio inmediato al bolsillo de los guatemaltecos sufrió un revés anoche en el Congreso de la República. Al finalizar la #SesiónOrdinaria Adicional, quedó en evidencia que las bancadas aún no logran un punto de encuentro para aprobar la #Iniciativa6742, destinada a paliar el incremento global en el precio de los hidrocarburos.



A pesar de que el tema fue puesto sobre la mesa con prioridad, las diferencias políticas y técnicas sobre el origen de los fondos y la duración del apoyo temporal impidieron que la ley avanzara hacia su aprobación final.

El mensaje oficial





Al cierre de la jornada, el Presidente del Congreso, Luis Contreras, intentó enviar un mensaje de calma, aunque reconoció la complejidad de las negociaciones:



Búsqueda de acuerdos: Contreras resaltó que el diálogo entre los bloques legislativos no se ha detenido y que la prioridad sigue siendo «proteger la economía familiar».



Avance de agenda: El legislador destacó que, aunque el tema de combustibles quedó pendiente, se lograron otros avances en la agenda legislativa, lo que no evitó el descontento de sectores que esperaban una respuesta concreta ante la crisis energética.

¿Por qué no hay consenso?





Fuentes parlamentarias sugieren que los principales obstáculos radican en:



Fuente de financiamiento: No existe claridad sobre si los fondos provendrán de reajustes presupuestarios o de nuevos préstamos.



Mecanismo de entrega: Algunas bancadas exigen mayores controles para evitar que el subsidio beneficie a las importadoras y no directamente al consumidor final.



Inclusión de productos: Se discute si el beneficio debe ser exclusivo para el Diésel o si debe incluir también a las gasolinas Regular y Súper.

El impacto en la calle





Mientras los diputados continúan en negociaciones, los precios en las estaciones de servicio han mostrado fluctuaciones constantes, afectando el costo del flete de alimentos y el transporte de pasajeros. Organizaciones civiles han manifestado su preocupación ante lo que consideran una «falta de voluntad política» para resolver un problema de urgencia nacional.



Se espera que la discusión se retome en la próxima sesión ordinaria, aunque el panorama de votos sigue siendo incierto.