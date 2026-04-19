Se cumplen 124 años del terremoto que marcó a Quetzaltenango

Abr 19, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos , Xela |

Por Osmar Toc |

Quetzaltenango conmemora este 19 de abril los 124 años de uno de los episodios más trágicos de su historia: el llamado «Terremoto de San Perfecto», el cual la noche del 18 de abril de 1902, sacudió violentamente la ciudad.

El sismo, con una magnitud estimada de 7.5 grados, provocó severos daños en la infraestructura de la época, dejando a su paso destrucción en viviendas, edificios públicos y templos, además de generar temor entre la población.

Al amanecer del 19 de abril de 1902, la ciudad —conocida como Xela—, mostraba un panorama desolador, con escombros en varias calles y numerosas familias afectadas por el impacto del movimiento telúrico.

A más de un siglo de distancia, este acontecimiento sigue siendo recordado como uno de los desastres naturales más significativos en la historia de Quetzaltenango, resaltando la importancia de la prevención y la preparación ante eventos sísmicos.