“Saquil Q’aquil”: arte maya contemporáneo en Quetzaltenango

Abr 18, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

Con información de Osmar Toc .

El Centro Cultural Casa No’j, en Quetzaltenango, alberga la exposición “Saquil Q’aquil”, una muestra que explora la luz y la sombra como elementos centrales de la cosmovisión maya.

La exhibición reúne a nueve artistas originarios de San Juan La Laguna, Sololá, junto a una invitada especial de Quetzaltenango, quienes presentan alrededor de 20 obras elaboradas con técnicas como óleo, acrílico y pintura sobre tejido a mano, destacando esta última por su valor cultural.

De acuerdo con Alix Mendoza, representante del colectivo Maya Joven Artes, las piezas abordan temas como la vida y la muerte, el equilibrio y el contraste, reflejando la identidad y tradición del pueblo maya desde una perspectiva contemporánea.

La muestra estará abierta al público hasta el 28 del presente mes, invitando a los visitantes a conocer una propuesta que fusiona arte, cultura y significado en el corazón de Quetzaltenango.