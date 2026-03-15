San Marcos: Exjugador de Xelajú es el cuarto fallecido tras desplome de avioneta

Mar 14, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Fernando Castellanos.



Entre las víctimas se encuentran un reconocido médico local, un ciudadano noruego y una mujer con seis meses de gestación. El piloto falleció tras ser ingresado de urgencia al Hospital Nacional.



ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. Una tarde trágica se vivió este sábado en el sector Las Crucecitas, Aldea Villa Hermosa, donde una aeronave con matrícula TG-SCO se precipitó a tierra por causas que aún están bajo investigación.

El saldo del siniestro es de cuatro personas fallecidas, generando consternación en la comunidad marquense.



Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de San Pedro Sacatepéquez y la cabecera departamental desplegaron varias unidades de rescate (RD-30, AD-122 y RD-134) para atender la emergencia en una zona de difícil acceso.

Víctimas del siniestro





Al llegar al lugar del impacto, los socorristas confirmaron el fallecimiento instantáneo de tres de los ocupantes debido a politraumatismo generalizado. Las víctimas han sido identificadas como:



Judith Edilma Mazariegos Rodas (26 años): Originaria de la Ciudad Capital, quien se encontraba con seis meses de gestación.



Dr. José Carlos Fuentes Orozco (48 años): Reconocido médico originario de la Aldea Champollap, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Harold Humdrum (55 años): Ciudadano de origen noruego.



Por su parte, el piloto de la aeronave, Daniel Darío Doherr Pérez (31 años), originario de Escuintla, fue rescatado con vida entre los restos de la avioneta y trasladado en estado crítico hacia la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, donde lamentablemente falleció minutos después de su ingreso.

Doherr fue jugador profesional de fútbol y militó con el CSD Xelajú de Quetzaltenango, firmó con el club altense el 12 de diciembre de 2016.





Labores de rescate e investigación



Los elementos del casco rojo realizaron maniobras complejas para la recuperación de los cuerpos, los cuales quedaron atrapados en la estructura colapsada de la avioneta.



Hasta el momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no ha emitido un informe sobre las posibles causas del accidente. Las condiciones climáticas en la zona de San Marcos y posibles fallas mecánicas son las principales líneas de investigación que las autoridades deberán peritar en las próximas horas.



La escena quedó bajo el resguardo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para las diligencias de ley correspondientes.