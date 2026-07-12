Salvadoreño Iván Barton hará historia al dirigir la semifinal entre Francia y España

Jul 12, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Portada |

Por Fernando Castellanos |

La Comisión de Árbitros de la FIFA oficializó el nombramiento del réferi salvadoreño, Iván Barton, para impartir justicia en el encuentro de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre las selecciones de Francia y España.

Con esta designación Barton encabeza una terna arbitral de la Concacaf compuesta en su totalidad por profesionales centroamericanos para uno de los partidos más determinantes del torneo de selecciones.

Terna arbitral centroamericana en la antesala de la final

El colegiado salvadoreño estará acompañado en las bandas por dos jueces de línea de la región, consolidando el protagonismo del arbitraje del istmo en las instancias definitivas de la justa mundialista.

➡️ Árbitro central: Iván Barton (El Salvador)

➡️ Asistente 1: David Morán (El Salvador)

➡️ Asistente 2: Henry Pupiro (Nicaragua)

Un hito histórico para el arbitraje del istmo

La participación de Barton en la fase de semifinales establece una nueva marca para el fútbol de la región, superando los registros previos de destacados árbitros del área en los torneos organizados por la FIFA.

➡️ Récord regional: Barton se convierte de manera oficial en el árbitro centroamericano que más lejos ha llegado en las instancias finales de una Copa del Mundo de la categoría mayor.

➡️ Precedente anterior: Con este nombramiento se supera la marca impuesta por el silbante guatemalteco Carlos Batres en el Mundial de Sudáfrica 2010, edición en la que dirigió hasta la ronda de cuartos de final.