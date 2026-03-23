Salud activa alerta por Semana Santa

Mar 23, 2026 | Actualidad , Portada , Salud , Xela |

Por Rubén Jocol |

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por medio del Hospital Regional de Occidente (HRO) y Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango, activan la alerta por Semana Santa.

El HRO activa los protocolos para garantizar la atención a la población y por emergencias. El centro asistencial informará sobre horarios de atención en Consulta Externa, porque atenderán de manera normal hasta el 6 de abril, informó la vocera del HRO, María del Carmen Sajquim.

En Semana Santa, según las autoridades, aumentan las intoxicaciones (alcohólicas y alimenticias), golpes de calor por deshidratación y accidentes de tránsito.