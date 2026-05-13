Romario Da Silva evoluciona favorablemente tras operación por grave lesión

May 13, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Internacionales , Portada |

Luego del aparatoso accidente sufrido durante un partido en Honduras, el futbolista brasileño Romario Da Silva ya se encuentra en reposo tras ser sometido a una exitosa intervención quirúrgica.

Actualmente, el exjugador de Xelajú MC permanece bajo observación médica y a la espera de nuevos exámenes para determinar si existe algún daño adicional en la tibia.

La lesión ocurrió durante el encuentro entre Motagua y Olancho FC, cuando el futbolista sufrió una luxofractura en el tobillo izquierdo tras disputar un balón dividido. Las imágenes del incidente generaron preocupación en el fútbol centroamericano debido a la gravedad de la acción.

Romario Da Silva tuvo un paso reciente por Xelajú MC, donde destacó en Liga Nacional y Copa Centroamericana antes de fichar con el club hondureño Motagua para la temporada 2026.

Se estima que el proceso de recuperación podría extenderse durante varios meses, aunque el club y el cuerpo médico continúan evaluando la evolución del jugador.

Mucha fuerza para Romario en este proceso de recuperación. El fútbol siempre da revancha.