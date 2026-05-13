Capturan por segunda vez a hombre señalado de delitos sexuales en Escuintla

May 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Sucesos |

Con información de Fernando Castellanos.



Un operativo de seguridad ciudadana permitió la captura de Lauro “N”, de 52 años, en el kilómetro 47 de la autopista Palín-Escuintla.

El detenido era buscado por las autoridades judiciales por su presunta vinculación en un caso de agresión sexual, sumando un nuevo registro a su historial delictivo por delitos de la misma naturaleza.

Antecedentes y orden de captura





Agentes de la comisaría 31 de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron efectiva la orden de aprehensión vigente desde marzo de 2024. Según el reporte oficial, el sindicado ya contaba con antecedentes graves:

Reincidencia: Lauro “N” ya había sido capturado el 26 de agosto de 2021.

Casos anteriores: En su primera detención, se le señaló como el presunto responsable de agredir sexualmente a dos niñas de 7 y 10 años en el municipio de Palín.

Situación legal actual: El Juzgado de Primera Instancia Penal de la localidad requería su presencia para responder por los nuevos señalamientos de agresión sexual que motivaron su búsqueda durante los últimos dos años.

Operativos de vigilancia en la autopista





La detención se produjo durante un puesto de control intermitente en la ruta al Pacífico. Las autoridades destacaron que la identificación mediante el sistema de solvencias permitió detectar que el sujeto intentaba evadir la justicia.

Traslado: Tras su captura, el hombre fue trasladado de inmediato al juzgado correspondiente para la audiencia de motivo de detención.

Seguimiento: El Ministerio Público (MP) profundizará en las investigaciones para determinar si existen más víctimas vinculadas al capturado en el sector de Escuintla.

Las fuerzas de seguridad instan a la población a denunciar cualquier hecho de violencia o abuso, especialmente cuando involucra a menores de edad, para fortalecer los procesos de persecución penal.