Cierres viales en zona 10 de Xela por procesión de la Virgen de Fátima

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Tránsito , Xela |

QUETZALTENANGO – Con motivo del paso del cortejo procesional de la Hermandad Virgen de Fátima, de la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, El Calvario, se implementarán cierres viales en diversos sectores de Pacajá, zona 10.

Esta medida busca permitir el paso de los fieles y las andas procesionales, por lo que se recomienda a la población planificar sus recorridos con anticipación y utilizar vías alternas para evitar contratiempos en la movilidad del sector.

La advocación

La devoción a la Virgen de Fátima tiene su origen en las apariciones marianas ocurridas en Portugal en 1917, donde tres niños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María. Desde entonces, su mensaje se ha centrado en el llamado a la oración por la paz mundial y la conversión.

En Quetzaltenango, esta advocación es profundamente respetada, y su procesión es un momento de reflexión y devoción para la comunidad de Pacajá y El Calvario.

Recomendaciones para conductores

Debido a la naturaleza del recorrido en la zona 10, el paso vehicular se verá restringido de forma temporal en las calles principales por donde transite la hermandad. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones de las autoridades locales y mantener la paciencia, ya que se espera una afluencia considerable de personas acompañando la imagen de la Virgen.