Colisión genera daños materiales en cercanías del Templo de Minerva

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Tránsito , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

QUETZALTENANGO – Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles en la calle Rodolfo Robles, en las proximidades de la rotonda del Templo de Minerva, zona 3.

El incidente provocó una interrupción momentánea en la movilidad de una de las arterias más transitadas de la ciudad, dejando como saldo principal cuantiosos daños materiales en los vehículos involucrados.

Tras el reporte del percance, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ) se desplegaron en el sector para realizar las diligencias correspondientes.

El personal operativo trabaja en el lugar para garantizar la seguridad de los peatones y conductores, además de coordinar el retiro de las unidades siniestradas con el fin de restablecer la circulación vial a la brevedad posible.