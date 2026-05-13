Capturan a hombre tras herir de bala a su esposa en San Sebastián Retalhuleu

May 13, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un grave incidente de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en el interior de una vivienda ubicada en el cantón Samalá I, en el municipio de San Sebastián.

Según el reporte de las autoridades y cuerpos de socorro, una discusión de pareja escaló hasta llegar al uso de un arma de fuego, dejando como saldo a una mujer de 33 años con heridas de gravedad.

Vecinos del sector, alarmados por las detonaciones y los gritos, alertaron de inmediato a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al inmueble para brindar atención prehospitalaria a la víctima, identificada únicamente como Juana.

Tras ser estabilizada en el lugar, fue trasladada de urgencia hacia la emergencia del Hospital Nacional de Retalhuleu para recibir atención médica especializada.

Captura del presunto agresor

En una respuesta rápida, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de Axel Rodríguez, esposo de la víctima y señalado como el presunto responsable de haber accionado el arma contra su pareja.

Durante el procedimiento policial, las fuerzas de seguridad informaron la incautación de un arma de fuego, una tolva y varias municiones, las cuales fueron debidamente embaladas como evidencia del hecho.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado a la subestación policial para solventar su situación legal. Mientras tanto, investigadores del Ministerio Público trabajan en la escena para esclarecer los detalles de este ataque y determinar el estado de salud actual de la mujer afectada.