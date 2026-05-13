EEMQ anuncia suspensión focalizada del servicio eléctrico por mejoras en la red

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Xela |

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) ha programado una interrupción del servicio eléctrico para el próximo sábado 16 de mayo.

Esta medida responde a la ejecución de un proyecto de mejora en las redes y líneas de distribución de media y baja tensión, que se extiende desde Tierra Colorada Baja hasta el sector 5 de Xecaracoj.

La suspensión se llevará a cabo en un horario comprendido de 06:00 a 18:00 horas (6:00 AM a 6:00 PM). Las autoridades han señalado que este horario es aproximado debido a la complejidad técnica de las labores de mantenimiento y actualización de la infraestructura.

Sectores afectados

La interrupción del suministro afectará los siguientes puntos del municipio:

• Condominio Planes del Pinal.

• Xecaracoj.

• Lugares circunvecinos a las zonas mencionadas.

La EEMQ aclara que esta suspensión es exclusivamente para trabajos institucionales y no autoriza a particulares a realizar intervenciones en la red eléctrica.

Para cualquier duda o mayor información, los usuarios pueden comunicarse directamente al número 7767-4093.