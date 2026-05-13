EEMQ anuncia suspensión focalizada del servicio eléctrico por mejoras en la red

QUETZALTENANGO – La Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango (EEMQ) ha programado una interrupción del servicio eléctrico para el próximo sábado 16 de mayo.
Esta medida responde a la ejecución de un proyecto de mejora en las redes y líneas de distribución de media y baja tensión, que se extiende desde Tierra Colorada Baja hasta el sector 5 de Xecaracoj.
La suspensión se llevará a cabo en un horario comprendido de 06:00 a 18:00 horas (6:00 AM a 6:00 PM). Las autoridades han señalado que este horario es aproximado debido a la complejidad técnica de las labores de mantenimiento y actualización de la infraestructura.
Sectores afectados
La interrupción del suministro afectará los siguientes puntos del municipio:
• Condominio Planes del Pinal.
• Xecaracoj.
• Lugares circunvecinos a las zonas mencionadas.
La EEMQ aclara que esta suspensión es exclusivamente para trabajos institucionales y no autoriza a particulares a realizar intervenciones en la red eléctrica.
Para cualquier duda o mayor información, los usuarios pueden comunicarse directamente al número 7767-4093.