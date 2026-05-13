Ataque armado en panadería de Nuevo San Carlos deja un hombre fallecido

May 13, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos |

Con información de Mario Tumín.

RETALHULEU – Un hecho de violencia se registró en el interior de una panadería ubicada en la aldea La Libertad, en el municipio de Nuevo San Carlos, donde un hombre perdió la vida tras ser blanco de un ataque directo.

La víctima fue identificada como Héctor Francisco Juárez Cifuentes, de 45 años, originario de la aldea Granados, cuyo cuerpo quedó tendido dentro del establecimiento comercial tras el incidente.

Según el relato de testigos que se encontraban en las cercanías, varios sujetos armados ingresaron repentinamente al lugar y, sin mediar palabra, dispararon contra Juárez Cifuentes para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

En las afueras de la panadería quedó estacionada una camioneta que, según información preliminar, pertenecía al ahora fallecido, la cual fue resguardada por las fuerzas de seguridad como parte de la escena.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al sector para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades han iniciado con la recolección de evidencias y testimonios para esclarecer el móvil del crimen e intentar dar con el paradero de los responsables de este ataque que ha generado consternación en la aldea La Libertad.